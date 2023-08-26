Пожарные локализовали возгорание на складе пиротехники в Кемерово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар на складе с пиротехникой на рынке «Сотка» в Кемерово локализован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кемеровской области в комментарии NEWS.ru. Пламя успело охватить 750 кв. м помещения.

Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 750 кв. м в Кемерово. Горит склад с пиротехникой. На месте работают более 30 человек и 11 единиц техники, — сообщили в ведомстве.

Известно, что пожару присвоен второй уровень сложности. Также, по данным Telegram-канала «112», проверяется информация, что кроме пиротехники на складе хранили газовые баллоны.

Представитель Центра медицины катастроф Кемеровской области Антон Дужик сообщил «Российской газете», что данных о пострадавших нет. На месте дежурят бригады скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Нахабино лишь к утру смогли полностью потушить пожар на складе лакокрасочных изделий. О возгорании на строительном рынке стало известно вечером 25 августа. Площадь пожара предварительно составила 400 квадратных метров. Обошлось без жертв.