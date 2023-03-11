Пожарные локализовали возгорание на складе с пластиком в подмосковном поселке Колюбакино на площади пять тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.
В 02:35 мск объявлена локализация пожара на площади 5000 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что пожар в цехе по производству пластика начался в ночь на 11 марта. В ходе возгорания обрушилась крыша строения на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.
В настоящее время в тушении огня задействовано 60 человек и 19 единиц специальной техники.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.