Пожарные локализовали мощное возгорание на складе в Подмосковье ГУ МЧС: пожар на складе с пластиком в Подмосковье локализован на площади пять тысяч кв. м

Фото: t.me/mchsmsk

Фото с места происшествия

Пожарные локализовали возгорание на складе с пластиком в подмосковном поселке Колюбакино на площади пять тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России по региону.

В 02:35 мск объявлена локализация пожара на площади 5000 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пожар в цехе по производству пластика начался в ночь на 11 марта. В ходе возгорания обрушилась крыша строения на площади 3,5 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

В настоящее время в тушении огня задействовано 60 человек и 19 единиц специальной техники.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.