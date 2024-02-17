Пожарные локализовали крупное возгорание в здании Ижевска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарные локализовали крупное возгорание в здании Ижевска, сообщает пресс-служба МЧС России. Площадь распространения огня составила 3500 квадратных метров. О пострадавших информации не поступало.

В Ижевске огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 3500 квадратных метрах, — говорится в заявлении.

Изначально площадь возгорания составила 2800 квадратных метров. В ликвидации огня участвуют более 100 специалистов и 33 единицы техники. Причины случившегося пока не известны.

Ранее в Москве вспыхнуло здание «Известия холла» на Пушкинской площади. В ходе пожара сгорели ночной клуб Lookin Rooms и бар «Резиденция». По информации МЧС, огонь охватил три строения внутри двора, в одном из которых частично обрушилась конструкция. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.

До этого в Мещанском районе Москвы произошел пожар в двухэтажном здании, в котором расположены городской комитет КПРФ и музей пожарной охраны. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как из здания валит густой черный дым. Сотрудники МЧС спасли из огня двух человек.