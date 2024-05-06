Пожарные ликвидировали возгорание на овощехранилище в Крыму

Фото: МЧС России

Возникший на овощехранилище в Крыму пожар ликвидирован, пишет в официальном Telegram-канале МЧС России. Ранее стало известно, что огонь охватил площадь 1,8 тысячи квадратных метров.

Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Крыму, — говорится в публикации ведомства.

Сообщалось что к тушению привлекались 37 специалистов и 11 единиц техники МЧС России. В ведомстве уточнили, что из-за ветра пламя перешло на складированные рядом с хранилищем деревянные палеты.

Речь идет об овощебазе, расположенной в крымском селе Жемчужина. Площадь пожара изначально составляла 800 квадратных метров. МЧС России опубликовало кадры с места ЧП. На видео видно, как полевые площади почти целиком выгорели. Спасатели поливали водой из шлангов здания, которые находятся рядом. Точные причины возгорания неизвестны.

До этого МЧС России по Республике Крым информировало о пожаре в рыбном магазине под Алуштой. Площадь пожара составила 80 квадратных метров, загорелось одноэтажное здание в поселке Партенит на Солнечной улице. По информации СМИ, в результате возгорания пострадала женщина, она получила ожоги лица и рук.