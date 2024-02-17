Пожарные в Ижевске справились с огнем, охватившим 3,5 квадратных километра Пожарные ликвидировали открытое горение в Ижевске

Фото: МЧС России

Пожарные МЧС ликвидировали открытое горение в одном из зданий в Ижевске, которое распространилось на площади 3500 квадратных метров, сообщает пресс-служба ведомства. В данный момент проводится проливка и разборка конструкций. В борьбе с огнем задействовали более 100 специалистов и 33 единицы техники.

В Ижевске пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций, — говорится в сообщении.

О возгорании стало известно в ночь на 17 февраля. Изначально площадь пожара составила 2800 квадратных метров. Причины случившегося пока не известны.

Ранее в Москве вспыхнуло здание «Известия холла» на Пушкинской площади. В ходе пожара сгорели ночной клуб Lookin Rooms и бар «Резиденция». По информации МЧС, огонь охватил три строения внутри двора, в одном из которых частично обрушилась конструкция. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.

До этого в Мещанском районе Москвы произошел пожар в двухэтажном здании, в котором расположены городской комитет КПРФ и музей пожарной охраны. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как из здания валит густой черный дым. Сотрудники МЧС спасли из огня двух человек.