Появились подробности о тушении крупного пожара в Кемерово Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Кемерово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кемерово сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение в складских помещениях. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.

По информации ведомства, на месте работают 122 специалиста и 41 единица техники, в том числе пожарный поезд. О пострадавших не сообщается. Причины происшествия устанавливаются.

Как стало известно ранее, внутри склада находятся легковоспламеняющиеся жидкости. После возгорания находившиеся в помещении люди сумели самостоятельно выбраться из горящего здания.

Также пожар произошел в торговом доме города Кукмор в Татарстане. Площадь распространения огня составила 300 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек. На место происшествия прибыли шесть пожарных расчетов.

До этого пламя разгорелось в жилом доме на площади Шаумяна в Астрахани. Площадь распространения огня составила 400 квадратных метров. О пострадавших информации не поступало. К ликвидации огня были привлечены 36 специалистов МЧС и 12 единиц техники.