Открытое горение на Новошахтинском НПЗ ликвидировано

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарные ликвидировали открытое горение на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. В тушении пламени принимали участие 30 спасателей и были задействованы 14 единиц специальной техники.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

22 июня стало известно, что в Ростовской области загорелся Новошахтинский НПЗ. Жертв и пострадавших в результате инцидента, по предварительным данным, нет. Предположительной причиной пожара стал удар, нанесенный с беспилотника.

Новошахтинский НПЗ находится в 10 километрах от украинской границы. Предприятие стало крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России.