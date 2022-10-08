Пожарные ликвидировали открытое горение на Крымском мосту

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пожарные устранили открытое горение цистерн с топливом после подрыва автомобиля на Крымском мосту, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По последним данным, оперативные группы заканчивают тушить возгорание. ЧП случилось утром 8 октября.

На данный момент можно говорить о ликвидации открытого горения. Сейчас ведется дотушивание, — сообщил собеседник агентства.

Кроме того, сотрудники экстренных служб потушили пожар на железнодорожном составе с дизельным топливом, информирует МЧС. В тушении задействованы 250 человек и 70 единиц техники.

Возгорание на одном из участков Крымского моста произошло около шести часов утра 8 октября. По предварительным данным, грузовой поезд шел из Тамани в Керчь, когда одна из цистерн загорелась. Позднее стало известно, что на мосту произошел подрыв грузовика.

В связи с инцидентом движение по мосту было перекрыто. Власти готовят запуск паромной переправы через пролив, а пока для водителей разворачивают пункты обогрева.

Президент России Владимир Путин после ЧП на Крымском мосту поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего. Доклады по этому вопросу должны предоставить премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, а также выехавшие на место инцидента глава МЧС Александр Куренков и глава Минтранса Виталий Савельев.