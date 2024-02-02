Пожарные ликвидировали горение на предприятии в Мурманске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Мурманске пожарные ликвидировали открытое горение на территории предприятия по производству рыбных консервов, сообщает МЧС. О пострадавших информации не поступало.

В Мурманске пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение, — говорится в заявлении пресс-службы.

Об инциденте стало известно вечером 1 февраля. Здание располагается на улице Александра Невского. Площадь распространения огня составила 800 квадратных метров. Также произошло частичное обрушение кровли. К тушению привлекались 32 специалиста и девять единиц техники, в том числе шесть пожарных автоцистерн и автолестница. Происшествию был присвоен повышенный ранг 1-бис.

Перед этим пожарные ликвидировали открытое горение на территории мясного предприятия в подмосковном Пушкино. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. В тушении огня участвовали 56 спасателей и 20 единиц специальной техники. О пострадавших информации не поступало.

Ранее сообщалось, что склад с обувью загорелся во Владимирской области на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Тушение пламени осложнялось высокой горючей нагрузкой. На месте инцидента в поселке Муромцево работали 55 специалистов и 27 единиц техники. Данных о пострадавших не было.