Пожарные ликвидировали горение на мясном предприятии в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарные ликвидировали открытое горение на территории мясного предприятия в подмосковном Пушкино, сообщили в МЧС. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров.

Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Московской области, — говорится в публикации пресс-службы ведомства.

На месте происшествия работают 56 спасателей и 20 единиц специальной техники. О пострадавших информации нет.

О пожаре стало известно вечером 1 февраля. Первоначально площадь распространения огня составляла 1 тысячу квадратных метров. Также поступали данные об угрозе перехода возгорания на соседние постройки. Причины происшествия не назывались.

Ранее сообщалось, что в Буйнакске в Дагестане вспыхнул центральный универсальный магазин. Огонь распространился на площади 2000 квадратных метров. К месту происшествия привлекали дополнительные силы из города Кизилюрта и ближайших сел. Из горящего здания были эвакуированы 27 человек.

До этого пожар произошел в торговом павильоне на Восточном рынке в Краснодаре. Площадь распространения огня составила 300 квадратных метров. О пострадавших информации не поступало.