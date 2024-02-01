Пожарные ликвидировали открытое горение на территории мясного предприятия в подмосковном Пушкино, сообщили в МЧС. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров.
Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Московской области, — говорится в публикации пресс-службы ведомства.
На месте происшествия работают 56 спасателей и 20 единиц специальной техники. О пострадавших информации нет.
О пожаре стало известно вечером 1 февраля. Первоначально площадь распространения огня составляла 1 тысячу квадратных метров. Также поступали данные об угрозе перехода возгорания на соседние постройки. Причины происшествия не назывались.
Ранее сообщалось, что в Буйнакске в Дагестане вспыхнул центральный универсальный магазин. Огонь распространился на площади 2000 квадратных метров. К месту происшествия привлекали дополнительные силы из города Кизилюрта и ближайших сел. Из горящего здания были эвакуированы 27 человек.
До этого пожар произошел в торговом павильоне на Восточном рынке в Краснодаре. Площадь распространения огня составила 300 квадратных метров. О пострадавших информации не поступало.