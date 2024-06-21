Пожар вспыхнул в районе склада ростовского управления МВД

Пожар вспыхнул на складе на Вятской улице в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. По предварительным данным, здание принадлежит управлению МВД.

[Пожар]: 17:00, Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 67 в, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, пожар тушат 68 человек и 25 единиц техники. Там заверили, что угрозы распространения огня нет.

По данным из открытых источников, по этому адресу расположена Северо-кавказская база хранения ресурсов материально-технического снабжения МВД. В ведомстве эту информацию не комментировали.

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