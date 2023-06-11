Пожар вспыхнул на заводе «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону

Фото: Официальный канал ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростове-на-Дону произошел пожар на территории завода «Ростсельмаш» на улице Менжинского, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пламя охватило 80 квадратных метров. По данным ведомства, загорелись покрышки.

В 11:52 произошел пожар по адресу: улица Менжинского, 2. Загорелись покрышки. В 12:24 пожар локализован на площади 80 квадратных метров. В тушении задействовано 36 человек, 11 единиц техники, — сообщили в МЧС.

Причины возгорания на предприятии уточняются, на месте работают экстренные службы. Сведений о пострадавших не поступало. На кадрах, снятых очевидцами, видно высокий столб черного дыма в небе. Пожар заметен из разных точек города.

По данным Telegram-канала Baza, пожару на «Ростсельмаше» присвоили второй ранг сложности, есть риск распространения огня.

Ранее в Уфе произошло возгорание на железнодорожных путях. СМИ писали, что на складе горюче-смазочных материалов по неизвестной причине загорелись цистерны с топливом, а местные жители утверждали, что слышали взрыв перед пожаром. По данным главка МЧС по региону, в одном из складских помещений загорелось 60 кубических метров горючего. Огонь охватил подъездные пути предприятия, но железную дорогу общего пользования не задело.