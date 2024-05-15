Пожар вспыхнул на севере Петербурга Пожар охватил ангар в поселке Новоселки под Петербургом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пожар вспыхнул на севере Санкт-Петербурга, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице. Согласно информации МЧС, на данный момент горит ангар размером 30×15 метров в поселке Новоселки Выборгского района.

В 11:12 поступило сообщение о пожаре по адресу: Выборгский район, пос. Новоселки, 2. Горит ангар размерами 30 на 15 метров по всей площади. В 11:27 пожару был присвоен дополнительный номер 1-бис, — говорится в сообщении.

На место происшествия направлено 6 единиц техники и 30 человек личного состава. По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Издание «Фонтанка» поделилось кадрами пожара. На них видно, что густой черный дым заметен издалека.

Ранее в Новосибирской области произошел пожар на мусорном полигоне, который находится между городом и поселком Верх-Тула. По предварительным данным, на место ЧП были направлены 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Площадь возгорания составляла шесть тысяч квадратных метров. Пожар не представлял угрозы жилым домам, находящимся поблизости.

Также пожар произошел в особняке первой половины XIX века на улице Карла Маркса в Ставрополе. Площадь пожара превышала 100 квадратных метров, его в итоге локализовали на 150 «квадратах».