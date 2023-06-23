Пожар вспыхнул на путях возле железнодорожного вокзала в Курске

Фото: ГУ МЧС России по Курской области

В Курске возле железнодорожного вокзала вспыхнул пожар на путях, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

На месте уже работают экстренные службы. По данным SHOT, рассматривается версия поджога.

Опубликованы кадры с места, на них видно задымление.

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Сведений о пострадавших не поступало, данные о возможном ущербе инфраструктуре также не уточняются.

По данным Telegram-канала Mash, на курском вокзале загорелись списанные шпалы. По его информации, «никаких поджогов, прилетов и диверсий» не было. Пожар вспыхнул примерно в 13 часов, никто не пострадал. Mash утверждает, что возгорание уже локализовано, серьезных последствий не зафиксировано.

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