Пожар в отеле Marton Palace в центре Калининграда потушен

Фото: t.me/mchs39

Пожар в здании отеля Marton Palace в Калининграде полностью потушен, сообщает Главное управление регионального МЧС. Как указали в главке, огонь был ликвидирован в 18:00 по местному времени (19:00 мск).

В 14:32 (15:32 мск) пожар был локализован. В 18:00 (19:00 мск) пожар полностью ликвидирован, — говорится в сообщении.

Пресс-служба МЧС также опубликовала фотоснимки из здания отеля, где случился пожар. На месте работали более 100 сотрудников экстренных служб, было задействовано 23 единицы техники.

Сообщение о пожаре поступило в 13:20 по местному времени, в нем говорилось, что обшивка фасада восьмиэтажного здания отеля охвачена пламенем. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

15 мая в московском супермаркете «Перекресток» на улице Адмирала Ушакова произошел пожар. По данным МЧС, в 13:07 возгорание было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало. В МЧС не подтвердили сообщения о взрыве, пожар возник из-за возгорания мусорного контейнера, расположенного возле здания.

До этого в Тольятти потушили пожар на площади 20 тысяч квадратных метров в покрасочном цехе спустя сутки. Изначально площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров, позже она выросла в 20 раз.