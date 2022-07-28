Пожар в Якутии перешел на населенный пункт, эвакуирован детский лагерь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МЧС России

Лесной пожар в Якутии перекинулся на населенный пункт Арылах, из детского лагеря «Орленок» в Мирнинском районе эвакуируют детей, сообщает ТАСС. По данным источника в экстренных службах, это произошло из-за сильного ветра, площадь возгорания составляет 200 кв метров.

В селе Арылах Мирнинского района лесной пожар перекинулся на жилые постройки. На место вылетел самолет Бе-200 МЧС России, — сказано в сообщении.

Как рассказал глава района Александр Басыров, горит частный сектор. По поручению прокуратуры республики организована проверка, на место выехал прокурор города Мирного Виталий Аникеев. Сообщается, что из детского лагеря «Орленок» эвакуировали 325 человек, в том числе 260 детей.

За сутки в Якутии зафиксировали 22 новых лесных пожара на площади более 3 тысяч гектаров в Алданском, Верхневилюйском, Жиганском, Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Оймяконском, Среднеколымском, Сунтарском и Усть-Майском районах. Всего по состоянию на утро 28 июля в регионе обнаружили 101 лесной пожар, к их ликвидации привлечено более 1 тысячи человек и 82 единицы техники.

На территории Якутии действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах. Накануне его введения Якутск окутал густой смог с едким запахом гари. Местные власти предположили, что задымление связано с лесными пожарами в соседнем Хабаровском крае.