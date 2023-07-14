Пожар в уральском селе Шайдуриха потушили

Фото: МЧС РФ

Сотрудники МЧС полностью потушили пожар, бушевавший в селе Шайдуриха Свердловской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка ведомства. Огонь уничтожил десятки домов, один человек погиб и еще двое пострадали.

Пожар в селе Шайдуриха полностью потушен. Огнеборцы завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. На месте остаются силы и средства для окарауливания населенного пункта, — говорится в сообщении.

По данным управления МЧС Свердловской области, село Шайдуриха в Невьянском городском округе загорелось во второй половине дня 12 июля. Причиной стал верховой лесной пожар, который перекинулся на дома. По данным МЧС, быстрому распространению огня способствовали сухая и ветреная погода, а также порывы ветра, которые местами достигали 27 м/с. Сами жители Шайдурихи еще накануне опасались, что огонь от лесного пожара перекинется на их дома и дачные участки.

Издание Baza уточняет, что пожар начался с возгорания деревянной постройки на территории базы отдыха «Артель старателей Нейва». Затем огонь быстро пошел по лесопосадке и уже через километр добрался до жилых домов. Вначале загорелись три дома на северо-западной стороне села, затем огонь перешел в западную часть. Власти Невьянского городского округа ввели режим чрезвычайной ситуации.