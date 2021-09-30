Пожар в тюменском многоэтажном доме потушен

Пожар в многоэтажном жилом доме в Тюмени ликвидирован. В ходе тушения удалось спасти 30 человек, включая четырёх детей. По уточнённой информации, которая приводится в Telegram-канале МЧС России, площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

В 15:27 по московскому времени пожар был локализован , а спустя 15 минут после этого — полностью потушен.

Ранее стало известно, что в Тюмени загорелась кровля многоэтажки. Огонь вспыхнул в доме 10 по Народной улице. Очевидцы в социальных сетях рассказывали, что клубы чёрного дыма были видны из нескольких районов Тюмени.

До этого сообщалось, что в результате пожара в многоквартирном доме в одном из сёл Самарской области погибли трое детей — мальчик 2018 года рождения и две девочки 2014 и 2021 года рождения. Отмечалось, что 24 человека были эвакуированы спасателями с места происшествия. По предварительным данным, загорелись домашние вещи в одной из квартир на первом этаже дома.