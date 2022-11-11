Пожар в торговом центре Нефтеюганска потушен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар в торговом центре «Привоз» в городе Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа — Югры потушен, сообщает Telegram-канал Ural Mash со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что на тушение ушло порядка пяти часов. В ходе инцидента никто не пострадал, а соседние дома не были задеты огнем.

На тушение ушло пять часов. От стихии никто не пострадал, соседние дома не задеты, жильцов побеспокоил только плотный дым, — сказано в публикации.

Пожар распространился на площадь в тысячу квадратных метров. В МЧС рассказали, что в тушении пожара участвовали девять единиц спецтехники и 33 сотрудника МЧС России. Здание представляет собой одноэтажное строение размерами 25 на 40 метров, его наружные стены выполнены из сэндвич-панелей.

Ране стало известно, что в подмосковном городе Раменское взорвался бензовоз. По предварительным данным, один человек погиб и еще двое пострадали. Инцидент произошел днем 11 ноября. Бензовоз взорвался во время слива топлива и загорелся. С него пламя перекинулось на сервис грузовых автомобилей. Площадь пожара составляет около 600 квадратных метров.