Пожар в терминале НОВАТЭКа в Ленобласти полностью потушили

Фото: Александра Дрозденко/ AP/ТАСС

Пожар в терминале компании «НОВАТЭК» в порту Усть-Луга

Возгорание на территории терминала НОВАТЭКа в Ленинградской области полностью ликвидировано, сообщил в Telegram глава администрации Кингисеппского района Юрий Запалатский. К публикации он прикрепил фото с обледенелыми объектами на базе терминала.

Возгорание полностью ликвидировано. На терминале НОВАТЭКа работы по тушению пожара завершены, — написал Запалатский.

Пожар в терминале НОВАТЭКа в порту Усть-Луги произошел из-за двух взрывов в ночь на 21 января. В момент взрыва на предприятии было 148 человек, пострадавших среди них нет. В ту же ночь был оперативно собран штаб по безопасности. Локализован пожар был к утру того же дня.

Telegram-канал «Фонтанка SPB Online» писал, что силы ПВО незадолго до пожара в Усть-Луге засекли два дрона, летевших в сторону Петербурга. Как уточнил канал, при подлете к городу аппараты изменили курс и направились в сторону Кингисеппского района, после чего атаковали хранилище НОВАТЭКа. Местные власти и Минобороны РФ не прокомментировали эту информацию. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Министерство обороны и другие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобного рода атак.