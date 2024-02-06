Пожар в школе под Сыктывкаром попал на видео Сотрудники МЧС локализовали пожар в школе под Сыктывкаром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МЧС России локализовали пожар, возникший в селе Грива Республики Коми, сообщили в пресс-службе ведомства. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале МЧС, видно, что в результате возгорания произошло обрушение кровли здания. Все дети и сотрудники учреждения эвакуировались, информации о пострадавших не поступало.

В селе Грива горит деревянная школа на 200 квадратных метрах. До прибытия пожарных МЧС России самостоятельно вышли на улицу 44 человека, из них 38 детей, — говорится в сообщении пресс-службы управления Главного управления МЧС России.

Огнеборцам удалось оперативно добраться до места происшествия, однако часть фасада здания полностью выгорела. В настоящее время специалисты продолжают тушить пожар. Всего на месте работают 30 специалистов и 10 единиц спецтехники.

Как сообщалось ранее, в Москве загорелось здание, расположенное неподалеку от Кремля. По данным пресс-службы городского управления МЧС России, загоревшееся строение находится на этапе реконструкции. Предполагается, что причиной возгорания на Никольской улице стали сварочные работы. В результате происшествия никто не пострадал.