Пожар в Самаре унёс жизни четырёх человек

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Утром 7 ноября в двухэтажном доме в центре Самары произошёл пожар. Четыре человека погибли.

О происшествии сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Самарской области. Отмечается, что информация о пожаре поступила в 8:24 по местному времени. В 9:41 возгорание было локализовано на площади 500 кв. м. В тушении пожара были задействованы 137 человек и 51 единица техники.

Специалисты лаборатории обнаружили остатки проводки, скрутки, что является нарушением. Со слов очевидцев, горение началось, предварительно, в электрическом шкафу, — пояснил глава МЧС по региону Олег Бойко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Еты-Пуровском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе произошли прорыв и возгорание магистрального нефтепровода. По предварительным данным, пострадавших нет.