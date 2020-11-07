Пожар в Самаре унёс жизни четырёх человек

Утром 7 ноября в двухэтажном доме в центре Самары произошёл пожар. Четыре человека погибли.
О происшествии
Специалисты лаборатории обнаружили остатки проводки, скрутки, что является нарушением. Со слов очевидцев, горение началось, предварительно, в электрическом шкафу, — пояснил глава МЧС по региону Олег Бойко.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на Еты-Пуровском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе произошли прорыв и возгорание магистрального нефтепровода. По предварительным данным, пострадавших нет.