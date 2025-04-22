Пожар в Приморье увеличился до тысячи «квадратов» МЧС: два склада в Приморье горят на площади в тысячу квадратных метров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В поселке Соловей-Ключ Приморского края произошел пожар, охвативший два склада строительных материалов, передает пресс-служба регионального МЧС. В ведомстве отметили, что площадь возгорания составляет тысячу квадратных метров.

Работают 16 сотрудников и семь единиц техники. К месту следуют дополнительные силы МЧС России, — указали в министерстве.

Также крупный пожар охватил предприятие целлюлозно-бумажного производства в Балахне в Нижегородской области. Площадь возгорания составляла три тысячи квадратных метров. В тушении пожара участвовали 12 спасателей, было задействовано три единицы техники.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов прибыли в Забайкальский край. Они оценят ситуацию с природными пожарами, совершат облет наиболее пострадавших от разгула стихии территорий и проконтролируют работы по тушению огня. Затем будет проведено координационное совещание по лесопожарной обстановке в регионе.

Кроме того, на территории Богородского округа Московской области загорелся полигон твердых бытовых отходов «Тимохово». Общая площадь возгорания, по данным источника, превысила 500 квадратных метров. Местные жители поделились кадрами возгорания, а также говорили о сильном запахе в воздухе.