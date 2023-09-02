Пожар в отеле в Джубге попал на видео В Джубге загорелся старейший семиэтажный отель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В экопарке-отеле, расположенном в поселке Джубга Краснодарского края, произошел пожар. Кадры гостиницы, охваченной пламенем, опубликовал Telegram-канал Kub Mash. На видео видно, что вспыхнули апартаменты, расположенные на втором этаже отеля: люди пытались спастись от огня, спускаясь по перилам балконов.

ЧП произошло в парк-отеле на улице Кооперативной. Здравница является одной из старейших — в прошлом году она открылась после полной реконструкции.

Как рассказала очевидица, пожар произошел в корпусе «Парус». Здание является самым большим на территории учреждения и представляет собой семиэтажное здание со 178 номерами.

Полыхающий корпус до приезда пожарных пытались потушить самостоятельно работники отеля и постояльцы. Прибывшие на место случившегося спасатели, оперативно ликвидировали огонь, распространившийся на площади восемь квадратных метров. Эвакуация людей не проводилась.

Ранее крупный лесной пожар начался в Карачаево-Черкесии. Огнем оказались охвачены пять гектаров леса вблизи курортного поселка Домбай. Дорога на горнолыжный курорт, а также близлежащий лес были затянуты густым дымом. Информации о жертвах или пострадавших не поступало.