Пожар в ночном клубе Владивостока попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночном клубе Unique во Владивостоке в ночь на 25 декабря произошел пожар, сообщает Telegram-канал Baza. Сотрудники заведения смогли сами потушить огонь. В результате ЧП обошлось без жертв и пострадавших. На опубликованном видео одна из посетительниц клуба кричит: «Мы все умрем!».

Огонь в ночном клубе вспыхнул примерно в два часа ночи, когда в заведении находилось много людей. Несмотря на пожар, эвакуироваться из них никто не собирался.

Пожарная сигнализация в клубе не сработала. Также на видео можно заметить, что никто из сотрудников не попытался вывести посетителей из клуба.

Telegram-канал Readovka уточняет, что в момент ЧП в заведении работал только один вход, возле которого на выход стояла очередь.

Следователи и прокуратура уже начали проверку инцидента.

В ноябре в Костроме в кафе «Полигон» произошел пожар. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий ранг сложности. В результате пожара погибли 13 человек. Предполагаемого виновника задержали в шести километрах от места происшествия.

По данным СМИ, мужчина недавно вернулся из зоны проведения спецоперации. Он признал вину. По данным правоохранителей, он несколько раз выстрелил из охотничьей ракетницы, из-за чего пламя распространилось за считанные минуты.