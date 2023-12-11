Пожар в многоквартирном доме в Сыктывкаре ликвидирован

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МЧС успешно потушили пожар в жилом восьмиэтажном доме в Эжвинском районе Сыктывкара, сообщили в пресс-службе ведомства. На ликвидацию пламени были направлены более 60 человек и 29 единиц техники, включая 11 автоцистерн и две автолестницы.

По информации Главного управления МЧС по Республике Коми, пожар начался в 21:30 по московскому времени в квартире на пятом этаже. Пламя затем распространилось на балконы с пятого по восьмой этаж.

Сотрудники МЧС спасли 10 жильцов, а еще 90 человек были эвакуированы. Трое из спасенных получили медицинскую помощь. Причина пожара пока не установлена, проводится расследование. Первоначальная площадь пожара составила 170 квадратных метров.

9 декабря автомобиль скорой помощи вспыхнул на востоке Москвы. Инцидент произошел в районе дома 55 по 16-й Парковой улице. У медицинского автомобиля вспыхнула задняя фара, площадь возгорания составила 0,2 кв. м. Огонь быстро ликвидировали, в результате ЧП никто не пострадал.

До этого стало известно, что крупный пожар вспыхнул на электрозаводе, расположенном на Преображенской набережной в Москве. На снятых очевидцами кадрах видно, как вверх поднимается столб густого черного дыма. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В МЧС уточнили, что пламя разгорелось по адресу: ул. Электрозаводская, 21, стр. 48.