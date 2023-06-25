Пожар в многоэтажке в Королеве ликвидировали В Королеве ликвидировали открытое горение в квартире многоэтажки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели успешно ликвидировали открытое горение в квартире многоэтажного дома в подмосковном городе Королёве, передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области. Погибли двое — мужчина и женщина.

22.45 — ликвидация открытого горения в квартире многоэтажного дома в Королеве, — заявили агентству в региональном МЧС.

Там также подтвердили, что один из погибших — сотрудник 80-й пожарно-спасательной части, который пытался спасти местного жителя. Оба сорвались с балкона 14 этажа. При этом 10 человек были успешно эвакуированы.

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Ранее стало известно что пожар в подмосковном Королеве начался в результате поджога. Хозяин одной из квартир поссорился с женой и поджег квартиру. Семейной паре удалось спастись. Огонь перекинулся на соседнюю квартиру, откуда пожарный и пытался спасти местного жителя.

В Санкт-Петербурге 23 июня произошел пожар в строящемся ЖК «Черная речка, 41». Очевидцы сняли на видео густой черный дым, окутавший стройплощадку. Возгорание потушили, обошлось без пострадавших.

В июне сотрудники экстренных служб провели эвакуацию посетителей и сотрудников рынка «Садовод» в Москве из-за пожара. Задымление произошло в восьмом ряду. Площадь пожара составила 20 кв. м. В результате ЧП пострадал один человек. Он отравился продуктами горения.