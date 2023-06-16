В Курской области локализовали пожар на складе с пухом МЧС: пожар на складе с пухом в Курской области локализовали

Фото: mchs_official/t.me

Пожарные локализовали пожар на складе хранения пуха в Курской области, сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале. Уточняется, что пламя распространилось на площади две тысячи квадратных метров.

Возгорание на складе с пухом ликвидируют в Курске. Площадь возгорания около 2000 кв. м, — говорится в сообщении.

К тушению огня привлекли более 40 человек и 10 единиц техники. В МЧС отметили, что информация о пострадавших не поступала.

Инцидент произошел в поселке Красниково. Ночью там вспыхнуло административное здание предприятия «Белполь». Впоследствии пламя перекинулось на складское строение.

Telegram-канал Baza сообщает, что пожар произошел из-за беспилотника, который атаковал вышку связи, но, задев ее, влетел в административное здание предприятия. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщал, что в результате атаки ВСУ на Глушковский район Курской области пострадал строитель защитных сооружений. По информации канала, украинский беспилотник сбросил бомбу возле мужчины. Пострадавшего в срочном порядке госпитализировали. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.