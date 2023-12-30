Пожар в частном доме в Бурятии унес жизни женщины и ребенка Тела женщины и ребенка обнаружили на месте пожара в селе Галбай в Бурятии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме в селе Галбай Тункинского района Бурятии, сообщили в пресс-службе ГО и ЧС. По данным ведомства, еще один человек пострадал, его госпитализировали с ожогами. Площадь возгорания составила 45 кв. м.

Пожар вспыхнул в ночь на 30 декабря. На место происшествия были направлены три пожарных расчета 10-го Тункинского отряда ГПС РБ. На момент прибытия спасателей пламя охватило дом и пристроенную веранду.

В ходе тушения пожара личным составом обнаружены женщина 1971 года рождения и ребенок 2020 года рождения без признаков жизни. Ожоги кистей рук 1-2-й степени получил мужчина 1994 года рождения, — говорится в сообщении.

Еще три человека успели самостоятельно выбраться из дома. Среди спасшихся оказались двое детей. Пламя уничтожило крышу дома и пристроенную веранду. С огнем боролись семь человек личного состава на трех единицах техники.

Ранее сообщалось, что в подмосковном районе Барвиха произошел пожар в частном спортивном комплексе, который ранее принадлежал бывшему олигарху Михаилу Ходорковскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Площадь возгорания составила 170 кв. м.