Пожар в Бурятии локализовали

Фото: МЧС России

Пожарные локализовали возгорание в Бурятии, сообщили в пресс-службе МЧС России. По данным ведомства, информации о пострадавших не поступало.

Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Бурятии. Сведений о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении.

Ранее появилось видео с пожаром на окраине Улан-Удэ. На кадрах видно пламя на фоне ураганного ветра с порывами до 28 м/с. Очевидцы, которые покидают город на машинах, отмечают, что горят дома и трава. В опубликованных роликах видно, что в некоторых местах сверкают сирены машин прибывших на место спасателей.

Представители МЧС уточняли, что в Улан-Удэ горят дома и надворные постройки. Мэр города Игорь Шутенков сообщил об экстренной эвакуации людей. Разбушевавшаяся стихия спровоцировала нарушения электроснабжения и повреждения различных построек. Все городские службы работают в круглосуточном режиме.

В Авиалесоохране заявили, что к 30 апреля огонь прошел 40 405 га в семи регионах. Активно тушили 41 пожар, из них 16 в Хабаровском крае, по шесть — в Забайкальском и Иркутской области. Также загорались земли иных категорий. Особый противопожарный режим установлен в 44 субъектах страны.