Пожар произошёл на заводе вентиляционных изделий в Ярославле

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошёл в Ярославле на складе завода вентиляционных изделий. Возгорание локализовали на площади 1,8 тысячи квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Инцидент произошёл в складском помещении площадью 40 на 80 метров на Ярославском заводе вентиляционных изделий. Сообщение об этом поступило в экстренные службы около 20:30 26 мая. Площадь возгорания составила 1,8 тысячи квадратных метров. Пожару был присвоен второй — повышенный ранг пожарной опасности.

В 22:00 мск объявлена локализация открытого горения, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

К ликвидации возгорания привлекли 18 единиц техники и 43 человека личного состава.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском произошёл пожар, погиб один человек. Инцидент произошёл в пятиэтажке на улице Гурьева.