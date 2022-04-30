Пожар произошёл на ГРЭС-2 на Сахалине

МЧС России / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Утром 30 апреля пожар охватил ГРЭС-2 на Сахалине. Спасатели ведут борьбу с огнём, который перекинулся с турбинного отделения на кровлю. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

ГРЭС-2 располагается в селе Ильинское. В настоящее время тушение пожара продолжается.

По информации энергетиков, пламя разгорелось с новой силой и огонь перекинулся на кровлю. На месте работают пожарные. Всего в тушении задействовано 14 человек и 5 единиц техники, — написал Лимаренко.

Министр энергетики Сахалинской области Михаил Гузенко получил поручение главы региона оперативно выехать на место для оценки ситуации. В свою очередь, заместитель председателя правительства области Олег Попов должен проверить все энергоисточники. Сам глава региона лично контролирует ситуацию.

По моему распоряжению главное Управление МЧС России по Сахалинской области оперативно готовит вертолёт для привлечения к тушению пожара на ГРЭС-2, — добавил Лимаренко.

По данным ГУ МЧС России по региону, из горящего здания самостоятельно сумели выбраться 30 сотрудников. Технологический процесс на объекте остановлен. Пострадавших нет.

Как сообщили в компании «Сахалинэнерго», причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов. При этом потребители на Сахалине продолжают получать энергоснабжение.

ГРЭС-2 была введена в эксплуатацию на Сахалине в 2019 году вместо работавшей с 1965 года Сахалинской ГРЭС. Мощность станции составляет 120 Мвт, проектная годовая выработа — 840 млн кВт ч.