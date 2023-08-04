Пожар произошел вблизи автоцентра Lada в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел около автомобильного центра «Lada Яхрома» в Московской области, сообщил телеканал «360». По информации источников, горят два склада с пластиком и резиной.

На опубликованных кадрах около автоцентра виднеется столб черного дыма. Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Все подробности произошедшего выясняются.

Ранее пожар произошел в производственном цеху в Воскресенском городском округе Московской области. По данным МЧС, в результате происшествия обвалилась крыша. Площадь пожара составила до 400 кв.м. В результате инцидента никто не пострадал.

Также сообщалось о сильном пожаре на заводе счетно-аналитических машин в Москве. Спасатели эвакуировали из здания 40 человек. По данным источника в экстренных службах, возгорание зафиксировали на шестом этаже. В здании также находятся кафе, фитнес-клубы и офисы.

В подмосковных Люберцах тем временем произошло возгорание около гипермаркета «Леруа Мерлен». По информации МЧС России по региону, загорелось нежилое здание вблизи магазина. В тушении пожара были задействованы 39 сотрудников и 10 единиц специальной техники. Огонь распространился на площадь 1,2 тысячи кв.м.