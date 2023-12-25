Пожар произошел в торговом комплексе в Хабаровском крае МЧС: в Хабаровском крае горит торговый комплекс на площади 480 «квадратов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар возник в торговом комплексе, расположенном в поселке Хор Хабаровского края, площадь возгорания составила 480 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС России по региону. В настоящее время объявлено о ликвидации открытого горения. По предварительным данным, никто не пострадал.

Вызов поступил в 09:05 по местному времени (02:15 мск) 25 декабря. Сообщалось о возгорании в здании торгового комплекса на улице Ленина. Огонь распространился по конструкциям двухэтажного здания, обшитого изнутри пенопластом. По словам очевидцев, он возник в помещении, где располагался котел.

На месте в настоящее время работают 13 человек и четыре единицы техники. В 11:30 (хбр) дана локализация пожара (04:30 мск). По предварительным данным, его площадь составляет 480 квадратных метров. <...> Информация о пострадавших не поступала. Здание покинули самостоятельно 22 человека. Продолжается работа по проливке и разбору конструкций, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате возгорания квартиры в Сафоново Смоленской области. Пожар произошел в одной из квартир пятиэтажного дома, ее жильцы в это время спали.

До этого четверо детей в возрасте от шести до 15 лет погибли от отравления угарным газом на хуторе Шахтенки Ростовской области. В МЧС уточнили, что взрослых с ними в тот момент не было, а источником газа оказалась неисправная печь.