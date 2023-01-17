Пожар произошел в строящемся пятизвездочном отеле в Алтайском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Алтайском крае в Манжероке загорелся строящийся пятизвездочный отель, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России по Республике Алтай. Погибших и пострадавших нет, возгорание ликвидировано.

На цокольном этаже строящегося здания в результате проведения строительных работ произошло возгорание утеплителя на площади 10 кв. м. Пожар ликвидирован в кратчайшие сроки около 16:00 по местному времени. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в ведомстве.

По информации Telegram-канала «112», после открытия здание должно стать самым большим отелем в стране.

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Ранее в Москве в одном из номеров отеля Vertical Boutique нашли мумифицированное тело женщины. Погибшую обнаружили на кровати в одном белье без явных следов насильственной смерти. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.