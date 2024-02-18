«Очень страшно»: в российском регионе горит отель Пожар произошел на территории отеля под Казанью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел на территории отеля «Регина» в поселке Малые Клыки близ Казани, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров.

По данным канала, огнем охвачены баня, дом персонала отеля и кафе. О пострадавших не сообщается. Причины пожара не называются. Как уточнил канал, в бассейн сунули мотопомпу, чтобы потушить огонь. Другого источника воды нет, так как гидранты находятся под снегом.

Страшно и очень дымно, — уточнили авторы сообщения.

17 февраля пожар произошел в торговом доме города Кукмор в Татарстане. Площадь распространения огня составила 300 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались шесть человек. На место происшествия прибыли шесть пожарных расчетов. О пострадавших не сообщалось. Причины случившегося не назывались.

До этого пламя разгорелось в жилом доме на площади Шаумяна в Астрахани. Площадь распространения огня составила 400 квадратных метров. О пострадавших информации не поступало. К ликвидации огня были привлечены 36 специалистов МЧС и 12 единиц техники.

Также стало известно, что спасатели вывели из загоревшейся квартиры в Карачаево-Черкессии восемь человек, пятеро из них дети. По информации МЧС, к ликвидации возгорания были привлечены 17 специалистов и пять единиц техники. Работу осложнял едкий дым, который заполонил жилище и подъезд. Причины пожара неизвестны.