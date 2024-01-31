Пожар произошел на рынке в Краснодаре Пожар на Восточном рынке в Краснодаре локализовали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар произошел в торговом павильоне на Восточном рынке в Краснодаре, сообщает МЧС России. Площадь распространения огня составила 300 квадратных метров.

На месте происшествия работают 57 сотрудников МЧС и 25 единиц специальной техники. В настоящее время огонь локализован. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. О причинах возгорания информации нет.

Ранее сообщалось, что склад с обувью загорелся во Владимирской области на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Тушение пламени осложнялось высокой горючей нагрузкой. На месте инцидента в поселке Муромцево работали 55 специалистов и 27 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Также в Мещанском районе Москвы произошел пожар в двухэтажном здании, в котором расположен Московский городской комитет КПРФ и музей пожарной охраны. На опубликованных очевидцами кадрах видно, как из здания валит густой черный дым. В МЧС рассказали о спасении двух человек в ходе тушения пламени.

До этого в поселке Шушары под Санкт-Петербургом загорелся складской комплекс Wildberries. По данным СМИ, пожар распространился на площади 50 тысяч квадратных метров. Горящий склад было видно из разных точек города на Неве, возгорание в том числе запечатлели на видео из иллюминатора самолета. В качестве одной из версий пожара рассматривается поджог.