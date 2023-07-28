Пожар произошел на нефтебазе в Шахтерске после удара РСЗО Администрация: в Шахтерске загорелась нефтебаза в результате удара украинскими РСЗО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Шахтерске загорелась нефтебаза после удара украинскими РСЗО по городу, сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Александр Шатов. По его словам, на месте происшествия работают службы оперативного реагирования, о пострадавших не сообщалось.

28 июля 2023 года в результате ракетного удара произошло возгорание на территории нефтебазы, — написал чиновник.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщили, что ВСУ в 02:20 выпустили по населенному пункту пять ракет из РСЗО.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы Министерства обороны РФ сбили беспилотник, который попытался совершить атаку на Москву в ночь на 28 июля, По словам главы города, разрушений и пострадавших нет.

17 июля Крымский мост был атакован двумя морскими беспилотниками. Ответственность за атаку взяли на себя ВСУ. В результате происшествия погибли супруги из Белгородской области, которые в момент удара ехали по мосту на машине вместе с дочерью. Девочка получила травмы и была госпитализирована.