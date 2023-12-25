Пожар произошел на атомном судне в Мурманске МЧС: пожар произошел на лихтеровозе «Севморпуть» в Мурманске

Фото: Rosatom/via Globallookpress.com

ЧП произошло на территории причала ФГУП «Атомфлот» в Мурманске, сообщили в МЧС по региону. Там загорелся атомный контейнеровоз «Севморпуть». Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Прибывшими по повышенному рангу пожара «1-БИС» пожарно-спасательными подразделениями установлено, что произошло возгорание в одной из кают на лихтеровозе «Севморпуть» на предварительной площади 30 квадратных метров, — говорится в сообщении.

Спасатели оперативно потушили возникшее возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Химках загорелся склад мясоперерабатывающего комбината. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на 200 кв. м. Восемь человек смогли эвакуироваться самостоятельно. Открытое горение ликвидировали спустя примерно шесть часов после начала возгорания. Никто не пострадал.

До этого в Мытищах загорелась квартира в многоэтажном жилом доме. Причиной пожара стало короткое замыкание из-за включенной в розетку новогодней гирлянды. Из-за большого количества припаркованных во дворе машин пожарные автомобили долго не могли подъехать к дому. В результате происшествия погибли женщина и ее трехлетний сын.