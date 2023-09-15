Пожар после взрыва газа в жилом доме в Махачкале ликвидирован

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Спасатели полностью ликвидировали пожар в жилом доме в Махачкале, в котором произошел взрыв газа, сообщила пресс-служба МЧС России. На месте работали 87 человек личного состава и 27 единиц специальной техники.

Пожар в Махачкале полностью ликвидирован, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что многоэтажный жилой дом в Махачкале, загоревшийся после взрыва газа, был построен незаконно. Как добавил представитель местных властей, здание не было введено в эксплуатацию.

Также сообщалось, что площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Взрыв произошел в квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома. Кроме этого, имелись разрушения несущих конструкций. Остававшиеся в горящем доме люди просили о помощи из окон своих квартир. Несколько припаркованных автомобилей уничтожены, их завалило обломками. По предварительной версии, причиной ЧП стала разгерметизация газового баллона.

Спасатели эвакуировали из дома 70 человек. Еще десять человек спасены из огня. Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту инцидента.