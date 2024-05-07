Пожар площадью 5000 «квадратов» вспыхнул под Рязанью МЧС: спасатели локализовали крупный пожар в усадебном комплексе в Гусь-Железном

Фото: МЧС России

Крупное возгорание произошло в поселке Гусь-Железный в Рязанской области, там загорелось двухэтажное неэксплуатируемое здание усадебного комплекса Баташевых, сообщили в пресс-службе МЧС России. По предварительной оценке, площадь пожара составила 5000 квадратных метров. Спасателям удалось локализовать пламя.

В Рязанской области огнеборцы локализовали крупный пожар. В поселке Гусь-Железный горит двухэтажное неэксплуатируемое здание усадебного комплекса Баташевых. Предварительно, огонь охватил 5000 квадратных метров, — говорится в публикации.

Ранее МЧС России сообщило о еще одном крупном возгорании в цехе по производству кирпича на территории завода в Смоленске. Огонь охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метра, произошло частичное обрушение кровли. 67 сотрудников МЧС пытались защитить от огня соседние здания, поскольку пламя быстро распространялось из-за сильного ветра.

До этого пожар вспыхнул в восьми садовых товариществах в Иркутской области. Огонь повредил 188 строений, часть из которых — жилые дома. По данным регионального управления МЧС, на лесопилке загорелся пиломатериал на площади 600 квадратных метров, одновременно с этим пожар начался на территории садоводства «Алюминщик».