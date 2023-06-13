Пожар охватил весь полигон отходов в Калининградской области

Фото: Прокуратура Калининградской области

Площадь пожара на полигоне твердых бытовых отходов у поселка Круглово в Калининградской области разрослась до 5 тысяч кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру. Огонь захватил всю территорию полигона. Надзорное ведомство проводит проверку об исполнении законодательства.

В настоящее время возгорание распространилось по всей площади полигона, а это порядка 5 тыс. кв. м, — сообщила старший помощник прокурора области Ксения Кейш.

Если будут основания, то прокуратура примет меры реагирования, добавила она.

Возгорание произошло 12 июня. На месте происшествия координирует работу спецслужб прокурор Зеленоградского района Михаил Львов.

Полигон находится под управлением регионального оператора ЕСОО. Гендиректора госпредприятия Ярослав Поляков заявлял, что в возгорании «достаточно прямую роль сыграла засуха», передает портал Rugrad.

В мае в Тюмени из-за пожара остановили прием отходов на мусоросортировочном заводе. Верховой лесной пожар в селе Успенка Тюменской области днем 4 мая из-за сильных порывов ветра перекинулся на 13 жилых строений. Из расположенных рядом с лесом жилых домов эвакуировали 79 местных жителей.