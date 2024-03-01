Пожар охватил сразу четыре квартиры в жилом доме МЧС: в Серпухове на площади 155 квадратных метров загорелся многоквартирный дом

Фото: t.me/mchs_official

Огонь охватил четыре квартиры на четвертном этаже жилого дома в Серпухове, сообщает пресс-служба МЧС. По данным ведомства, пожар распространился на площади 155 квадратных метров. Открытое горение уже ликвидировано.

В Серпухове загорелись четыре квартиры на четвертом этаже. Огонь охватил 155 квадратных метров. Пожарные МЧС России спасли семерых человек, из них двое детей. На месте работают 36 специалистов и 11 единиц техники, — уточнили в МЧС.

По факту произошедшего региональная прокуратура организовала проверку. По предварительной информации, в одной из квартир произошел взрыв газа, что и спровоцировало пожар. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее пожар площадью 4500 квадратных метров произошел на складах на Донинском шоссе в подмосковном Раменском, огонь перебросился на соседний склад. По информации МЧС, эпицентр пожара находился на складе для хранения пластиковых изделий, его площадь оценивалась в три тысячи квадратных метров.

В связи с возросшими рисками на место происшествия были направлены дополнительные силы. В общей сложности к тушению привлекали 60 специалистов и 26 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.