Пожар на заводе в Волоколамске потушили за девять часов

Фото: МЧС РФ

Пожарные потушили огонь на территории цеха по производству деревянных палет в подмосковном Волоколамске, сообщает пресс-служба МЧС России по Московской области. По данным ведомства, общая площадь пожара составляла 6000 кв. м. К тушению пожара были привлечены 107 человек и 39 единиц техники. Суммарно с момента обращения в МЧС и до полной ликвидации возгорания прошло более девяти часов.

20 июня в 22:18 поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Волоколамск, улица Ямская, дом 37. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение цеха на площади 3000 кв. м. Ранг пожара №2. Площадь пожара составляет 6000 кв. м. 01:43 локализация пожара на площади 6000 кв. м. 07:30 ликвидация открытого горения, — говорится в сообщении ведомства.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет. На месте продолжают работать экстренные службы региона.

Как сообщала ранее прокуратура города Волоколамск, предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание. Огонь быстро распространился и затронул продукцию, которая хранилась на открытой территории предприятия. Прокуратура региона взяла на контроль процесс установления причин пожара в здании цеха по производству деревянных поддонов