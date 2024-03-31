Пожар на турбазе «Водолей» в Краснодарском крае попал на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Краснодарском крае произошел пожар на туристической базе «Водолей», площадь возгорания составила 500 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона. Предварительной причиной происшествия названа вспышка газовоздушной смеси.

В 13:05 31 марта поступила информация о возгорании на турбазе «Водолей», расположенной вдоль трассы из хутора Красный Дагестан к станице Нижегородской. По предварительной информации, причиной могла стать вспышка газовоздушной смеси из газового баллона, — говорится в заявлении.

На данный момент известно об одном пострадавшем, его с переломом госпитализировали в центральную больницу региона. По информации местного Telegram-канала «Типичный Апшеронск», всего с объекта было эвакуировано 50 человек, детей среди них нет. Сейчас на месте происшествия работают бригады экстренных служб.

Ранее стало известно о смертельном пожаре в жилом доме в Башкирии, где погибла семья с двумя детьми. Сообщается, что жертвами происшествия стали двое маленьких детей, их мать и дедушка. Огнем при этом уничтожен сам дома, баня и два автомобиля. Причина пожара пока не установлена.