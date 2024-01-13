Стало известно, как начался пожар на складе Wildberries в Шушарах Zvezdanews: пожар на складе Wildberries в Шушарах мог начаться с курилки

Фото: МЧС РФ

Пожар на складе Wildberries в петербургских Шушарах начался с курилки, рассказал Zvezdanews сотрудник интернет-магазина. По его словам, огонь распространялся очень быстро, так как в помещении хранилось огромное количество картонных коробок.

С заднего угла начался пожар. По углам склада находятся курилки. <...> Там в основном находятся картонные упаковки, — рассказал сотрудник.

По информации издания, склад выгорел полностью менее чем за два часа. Сотрудник уточнил, что оповещение о пожаре пришло на персональные компьютеры. По его словам, там было сказано, что тревога не учебная, поэтому он сразу пошел к выходу. Двери оказались заблокированы автомобилями, однако ситуация быстро разрешилась и эвакуация была проведена оперативно, отметил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади 70 тысяч квадратных метров. В Министерстве чрезвычайных ситуаций добавили, что к ликвидации возгорания привлечено порядка 270 человек и 57 единиц техники. Информация о пострадавших или погибших на данный момент не поступала. Масштабы нанесенного ущерба пока не подсчитывались.