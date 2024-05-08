Пожар на складе площадью 900 «квадратов» уничтожил тонны зерна в Приамурье РИА Новости: почти 400 тонн зерна уничтожено пожаром в Приамурье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ночь на 8 мая в селе Калинино Михайловского района Приамурья произошел пожар на арочном складе площадью 900 квадратных метров, сообщило РИА Новости со ссылкой на Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности. Уничтожено 380 тонн зерна, идет проливка конструкций.

Сегодня, 8 мая, в 02:30 (20:30 мск) поступило сообщение о возгорании арочного склада площадью 900 квадратных метров на северо-восточной окраине села Калинино Михайловского района. По предварительным данным, огнем уничтожено 380 тонн зерна, — говорится в сообщении.

В тушении возгорания участвовали 17 пожарных, привлечены одна единица техники и две автоцистерны. К 13:00 (07:00 по московскому времени) открытое горение ликвидировано, проводится проливка конструкции.

Собственник склада выделил два погрузчика для разбора строения. Огнеборцы остаются на месте возгорания, чтобы не допустить повторного пожара. Причина происшествия устанавливается.

Утром 7 мая стало известно о взрыве газа в жилом доме в Московском районе Рязани. Инцидент произошел на улице Молодежной, местных жителей «нормально потрясло» от громкого хлопка. Информации о последствиях инцидента нет.