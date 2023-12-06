Пожар на складе пиломатериалов в Архангельске локализован

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар на складе пиломатериалов в Архангельске локализован, сообщили в пресс-службе МЧС. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

00:09 мск локализация, — говорится в сообщении.

Вечером 5 декабря стало известно о том, что в производственном здании в Архангельске возник пожар. По данным МЧС, площадь распространения огня составила 1800 квадратных метров. О причинах происшествия не сообщалось.

Ранее в Новой Москве потушили пожар на складе игрушек. На месте работали 22 специалиста и восемь единиц техники. Двухэтажный склад вспыхнул в деревне Сосенки. Здание горело на площади 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Также в городе Аксае Ростовской области загорелся склад макулатуры. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий класс. В тушении задействовали 116 человек личного состава и 36 единиц техники.

До этого в Ростовской области произошел пожар на складе с резиной — площадь распространения огня составила 500 квадратных метров. Как рассказали в МЧС, прибывшим на место происшествия пожарным удалось быстро локализовать, а затем и ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.