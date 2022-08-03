Пожар на складе OZON в Подмосковье локализовали

Фото: Воронин Денис/АГН «Москва»

Пожар на складе OZON в Истринском районе Московской области был локализован на площади 55 тысяч квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на МЧС России. Ранее в Telegram-канале ведомства сообщили, что в тушении пожара на складе интернет-магазина были задействованы более 150 пожарных и порядка 40 единиц техники, включая вертолеты Ми-8 и Ка-32, а также пожарный поезд.

В 21:17 пожар локализован на площади 55 тыс. кв. м, — сообщили в ведомстве.

Пожар на складе начался 3 августа и продолжался более пяти часов. В Сети появились кадры начала возгорания. Огонь быстро распространился на площади 25 тысяч квадратных метров и продолжал разрастаться вдоль массивного строения.

Позже стало известно, что пламя охватило площадь 50 тысяч квадратных метров.

Как уточнили NEWS.ru в пресс-службе МЧС, более тысячи человек были эвакуированы, большая часть выбралась со склада своими силами до прибытия спасателей. В результате возгорания пострадали по меньшей мере 13 человек.

По мнению главы городского округа Истра Татьяны Витушевой, пожар на складе произошел из-за несоблюдения техники безопасности. В качестве другой версии рассматривается поджог.

На место ЧП прибыли первый замглавы МЧС Александр Чуприян и замглавы ведомства Илья Денисов. Они курировали тушение пожара.