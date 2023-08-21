Пожар на складе лакокрасочных материалов в Ногинске попал на видео

Фото: МЧС РФ

Склад лакокрасочных материалов загорелся в Ногинске Московской области, сообщает МЧС России. По неподтвержденным данным, площадь возгорания составляет 3,2 тысячи квадратных метров. Пожар был снят на видео с вертолета экстренных служб, на кадрах видно, как над зданием поднимается столб плотного белого дыма. Также видно, как горит крыша склада.

Представители МЧС России подчеркнули, что к тушению пожара привлеки свыше 130 человек и 38 единиц техники, в том числе вертолеты Ка-32. Всего вертолетами было сброшено 345 тонн воды. Предполагается, что причиной пожара стали вспыхнувшие лакокрасочные материалы. Информации о пострадавших или погибших не поступало, к настоящему моменту пожар удалось локализовать.

Утром 21 августа в многоэтажном доме на Дмитровском шоссе в Москве загорелась квартира. В момент возгорания в помещении находились двое детей, они смогли вовремя эвакуироваться. Еще три человека были спасены сотрудниками экстренных служб. Позднее пожар был потушен. По данным городского управления МЧС России, в результате происшествия никто не пострадал.

В Московской области ранее загорелся участок склада онлайн-ритейлера Ozon. Представители маркетплейса отметили, что в результате инцидента товары не пострадали, угроз для других блоков склада не было.